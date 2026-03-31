Perché Bosnia-Italia si gioca nello stadio di Zenica senza goal line technology

Il match tra Bosnia e Italia si disputa nello stadio di Zenica, una struttura senza goal line technology, il 31 marzo 2026. La partita si svolge lontano dalle grandi città europee e si svolge in una cornice che riflette le caratteristiche di questa regione. La scelta di questa sede si inserisce nel programma delle qualificazioni, che vede questa città come teatro di incontri ufficiali.

Zenica, 31 marzo 2026 - Nel cuore della Bosnia, lontano dai riflettori delle grandi capitali europee del calcio, la sfida decisiva tra Bosnia e Italia prende forma in uno scenario che dice molto più di quanto sembri. Non è solo una partita da dentro o fuori per un posto ai Mondiali 2026, ma anche una scelta precisa di campo — in tutti i sensi. A ospitare l’incontro sarà lo Stadion Bilino Polje, impianto incastonato nel centro di Zenica, città industriale di circa 120 mila abitanti. Una realtà distante dall’immagine più rappresentativa del Paese, quella di Sarajevo, ma proprio per questo scelta strategicamente dalla federazione bosniaca. Fan zone accanto all'hotel degli azzurri, a Zenica tour e panini gratis Un “fortino” più che uno stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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