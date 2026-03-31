Venerdì, dalle 16.15 alle 18.15, il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà l’ultimo appuntamento della quarta edizione di un laboratorio artistico dedicato ai bambini. L’evento prevede un’attività pittorica condotta dalla maestra Graziella Giunchedi, rivolta ai più piccoli che desiderano sperimentare l’arte in un contesto educativo e creativo. La partecipazione è rivolta ai bambini interessati a questa esperienza artistica.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga I bimbi sposano l'arte. Venerdì dalle 16.15 alle 18.15 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà l’ultimo appuntamento della quarta edizione con l’esperienza pittorica sotto la guida del maestro Graziella Giunchedi. Per maggiori informazioni: Gilberto Valmori, tel. 333.460.8113, Pro Loco Terra del Sole 0543.766766. Il laboratorio è gratuito. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Per i bimbi esperienza pittorica sotto la guida di Graziella Giunchedi

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