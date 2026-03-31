È in arrivo una nuova raccolta dedicata agli appassionati di horror tra i giovani. Il progetto si rivolge a chi desidera avvicinarsi al genere senza affrontare contenuti eccessivamente forti, proponendo storie che si ispirano a raccolte come Piccoli Brividi. La pubblicazione mira a offrire un'introduzione più leggera e accessibile al mondo dell'orrore.

Per il giovane pubblico che vuole avvicinarci al genere horror ma non vuole partire in quarta con qualcosa di troppo “strong” e con qualcosa similare a Piccoli Brividi, abbiamo una raccolta perfetta che fa il caso vostro. Arriva in Italia Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis, il secondo fumetto di un autore internazionale pubblicato da Gigaciao. Entrato nelle classifiche dei bestseller del New York Times nel 2024, Notti insonni è un’antologia che raccoglie racconti horror pop per ragazze e ragazzi, con un’intensa nostalgia degli anni Novanta. Le storie che compongono il libro sono tutte ispirate da fatti accaduti ad Adam Ellis – autore anche molto attivo sui social con le sue vignette – o da storie che gli sono state raccontate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Per gli giovani amanti dell’orrore, sta arrivando una raccolta

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