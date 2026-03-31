Un cittadino di Zenica ha attirato l’attenzione online dopo aver offerto un balcone in cambio di due tonnellate di patate, in una vicenda che ha suscitato numerose reazioni. La proposta, pubblicata sui social, riguarda una partita di calcio tra Bosnia e Italia, ma alcune trattative di scambio non si sono concluse. La vicenda ha generato discussioni sulla natura degli accordi informali e sulla cultura dello scambio.

Un cittadino di Zenica, Dino Mujanovic, è diventato il protagonista di un caso virale dopo aver pubblicato un annuncio ironico per affittare il proprio balcone in occasione della decisiva sfida playoff tra Bosnia e Italia, in programma questa sera e valida per le qualificazioni ai mondiali 2026 in Canada, Messico, USA. L’abitazione dell’uomo si trova al ventesimo piano di un grattacielo costruito negli anni Settanta che domina letteralmente il terreno di gioco dello stadio Bilino Polje, offrendo una visuale privilegiata sul match. Nonostante la natura provocatoria del post, Mujanovic ha ricevuto proposte di baratto surreali, che spaziano da veicoli fuoristrada a ingenti scorte alimentari per l’inverno (leggasi patate). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Per Bosnia-Italia c’è chi baratta un balcone con due tonnellate di patate (ma certe partite non si vendono)

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