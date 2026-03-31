Pensioni 2026 | detassarle per far tornare i pensionati in Italia servirebbe?

Il Dott. Perfetto ha commentato la proposta di offrire incentivi fiscali ai pensionati che vivono all’estero, con l’obiettivo di convincerli a tornare in Italia e stabilirsi in aree poco popolate. La misura sarebbe mirata a favorire il ripopolamento di alcuni comuni italiani e potrebbe comportare benefici economici, ma non sono stati forniti dettagli sui modalità di attuazione o sui possibili effetti a lungo termine.

Riportiamo alcune considerazione del Dott. Perfetto relativamente alla possibilità di alcuni incentivi in Italia per i pensionati che oggi vivono all’estero, affinché tornino nel nostro Paese e vadano ad abitare in zone poco popolate, allo scopo di rilanciare deteminati comuni. Della proposta ne ha parlato Mauro Marino in un precedente articolo. Pubblichiamo la sua considerazione al riguardo, il problema come dice Perfetto é davvero dare incentivi affinché giovani e pensionati rientrino in Italia dopo essere ‘fuggiti’ o forse avrebbe più senso incenivare loro a restare prima che se ne vadano, facendo dunque politiche mirate per giovani e pensionati? Pensionati e giovani: incentivi per tornare, ma non avrebbe più senso incentivarli a restare?. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Articoli correlati Pensioni 2026, i pensionati più tassati? In Italia, un confronto tra lordo/netto negli altri PaesiIn questo elaborato pubblicheremo alcune considerazioni interessati che ci ha inoltrato il Dott. Leggi anche: Pensioni, niente rivalutazione a febbraio: pensionati presi in giro INPS pensioni 2026, aumento pensione, nuove tabelle,