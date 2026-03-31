Pensioni 2026 | detassarle per far tornare i pensionati in Italia servirebbe?

Il dibattito sulle pensioni del 2026 si concentra sulla proposta di detassare i redditi dei pensionati che scelgono di tornare in Italia, in particolare nelle zone meno popolate. Il Dottor Perfetto ha espresso alcune considerazioni sulla possibilità di introdurre incentivi fiscali per coloro che vivono all’estero e decidono di trasferirsi nel nostro Paese. L’obiettivo è favorire il rilancio di comuni con meno residenti e stimolare un ritorno di pensionati italiani o stranieri.

Riportiamo alcune considerazione del Dott. Perfetto relativamente alla possibilità di alcuni incentivi in Italia per i pensionati che oggi vivono all’estero, affinché tornino nel nostro Paese e vadano ad abitare in zone poco popolate, allo scopo di rilanciare deteminati comuni. Della proposta ne ha parlato Mauro Marino in un precedente articolo. Pubblichiamo la sua considerazione al riguardo, il problema come dice Perfetto é davvero dare incentivi affinché giovani e pensionati rientrino in Italia dopo essere ‘fuggiti’ o forse avrebbe più senso incenivare loro a restare prima che se ne vadano, facendo dunque politiche mirate per giovani e pensionati? Pensionati e giovani: incentivi per tornare, ma non avrebbe più senso incentivarli a restare?.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Pensioni 2026, i pensionati più tassati? In Italia, un confronto tra lordo/netto negli altri PaesiIn questo elaborato pubblicheremo alcune considerazioni interessati che ci ha inoltrato il Dott.

INPS Pensioni 2026 | 3 NOTIZIE URGENTI per i Pensionati Tutto Quello che Cambia