In Israele, è stata approvata una legge proposta dal governo che prevede la condanna a morte per atti di terrorismo. Nel frattempo, in Iran, sono state annunciate nuove decisioni riguardanti le sanzioni e le procedure legali relative ai reati di natura politica e sociale. Entrambi i paesi hanno aggiornato le loro normative in ambito penale, concentrandosi su questioni di sicurezza e ordine pubblico.

La legge voluta da Benjamin Netanyahu prevede l'introduzione in Israele la condanna per atti mortali di "terrorismo". Mentre in Iran filmare obbiettivi specifici diventerebbe punibile con la pena di morte E’la Gran Bretagna la prima a condannare Israele per la legge sulla pena di morte, definendola sbagliata e discriminatoria. Una denuncia pubblica arrivata per per voce della ministra degli Esteri inglese, Yvette Cooper, che ha ripubblicato su X il documento della condanna sulla legge voluta dall’estrema destra e dal premier Benjamin Netanyahu. “La pena di morte è sbagliata e noi ci opponiamo ad essa ovunque nel mondo”, lo scrive oggi Yvette Cooper, ministra degli Esteri nel governo britannico di Keir Starmer, ripubblicando la dichiarazione sottoscritta con i colleghi di Italia, Francia e Germania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pena di morte in Israele e Iran, le nuove decisioni dei due paesi

Articoli correlati

L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: “Siamo preoccupati”I Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito con una dichiarazione congiunta hanno espresso la propria preoccupazione per la...

Israele: pena di morte per i terroristiApprovata dal Parlamento israeliano la legge che introduce la pena di morte per i terroristi.

Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace

Altri aggiornamenti su Pena di morte in Israele e Iran le...

Temi più discussi: Israele/TPO: annullare la nuova legge sulla pena di morte; Israele, avanza il controverso disegno di legge sulla pena di morte; Germania, Francia, Italia e Regno Unito contro la legge sulla pena di morte in Israele; L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: Siamo preoccupati.

Egitto, la pena di morte per i palestinesi rafforza il sistema di apartheid in IsraeleIL CAIRO - L'Egitto condanna l'approvazione da parte della Knesset israeliana della legge che autorizza la pena di morte per i prigionieri palestinesi, affermando che questa legislazione illegittima ... ansa.it

Pena di morte in Israele, la condanna di Sanchez: Passo verso l’apartheid. Cosa prevede la legge e perché è asimmetricaIl punto più controverso del testo è volto a circoscrivere l’accusa solo contro i palestinesi. Anche la Germania prende le distanze. La legge israeliana già prevede la pena capitale in casi estremi, m ... quotidiano.net

"Il voto alla #Knesset sulla pena di morte è stato particolare: #Netanyahu non era convinto di questa accellereazione ma alla fine hanno votato a favore anche partiti dell'opposizione. Si teme però che la legge possa venire bloccata dalla #Corte_Suprema di #I x.com

A promuovere la nuova legge israeliana che introduce la pena di morte per palestinesi accusati di aver ucciso cittadini israeliani c’è il ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir, che durante la votazione indossava anche una spilla a forma di cappio e subito d - facebook.com facebook