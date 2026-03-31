pena di morte ai terroristi il parlamento israeliano approva la legge

Il parlamento israeliano ha approvato la legge che prevede la pena di morte per atti di terrorismo, con 62 voti favorevoli e 48 contrari. La decisione è stata presa in una sessione di voto finale, dopo che la proposta era stata discussa e approvata in precedenza. La legge entrerà in vigore una volta firmata dalle autorità competenti.

La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto, mentre la legge ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman. Secondo il testo, è passibile di condanna a morte ''chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell'ambito di un atto di terrorismo, con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele''. Il testo finale prevede che il tribunale abbia la facoltà di convertire la pena in ergastolo, nonché di imporre la pena capitale anche se non richiesta dall'accusa e senza che sia necessaria unanimità tra i giudici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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