Pellegrini Roma 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra | cosa filtra

Il finale di stagione della Roma si avvicina con otto partite ancora da disputare. La squadra ha come obiettivo quello di consolidare il suo futuro, considerando anche possibili operazioni di mercato e rinnovi contrattuali. La posizione del club si concentra sulla volontà di rafforzare la rosa e di valutare le opportunità offerte dal mercato, mentre il capitano ha ancora chance di influenzare il suo percorso con la maglia giallorossa.

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