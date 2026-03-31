Pellegrini Juventus il rinnovo con la Roma si complica La posizione dei bianconeri e la concorrenza delle rivali
Il rinnovo del contratto tra Pellegrini e la Roma si sta complicando, con i club coinvolti che valutano le proprie strategie. La Juventus mantiene un interesse verso il giocatore, ma la concorrenza di altre squadre rende difficile la trattativa. La situazione tra le parti coinvolte è in fase di valutazione, senza ancora un accordo definito.
Pellegrini Juventus, il rinnovo di contratto con la Roma si complica sensibilmente. La posizione della Vecchia Signora e la concorrenza. La Juventus osserva con estrema attenzione l’evoluzione della situazione legata a Lorenzo Pellegrini. Il finale di stagione si preannuncia decisivo per il numero 7, che nelle ultime otto partite si gioca la permanenza nella Capitale o un possibile approdo a Torino. Il tecnico dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, punta forte sulla sua qualità per la sfida contro l’ Inter, attendendosi una risposta dai leader tecnici in un momento di emergenza. MERCATO JUVE LIVE Il nodo principale resta il contratto in scadenza il 30 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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