Pellegrini Juventus il rinnovo con la Roma si complica La posizione dei bianconeri e la concorrenza delle rivali

Il rinnovo del contratto tra Pellegrini e la Roma si sta complicando, con i club coinvolti che valutano le proprie strategie. La Juventus mantiene un interesse verso il giocatore, ma la concorrenza di altre squadre rende difficile la trattativa. La situazione tra le parti coinvolte è in fase di valutazione, senza ancora un accordo definito.