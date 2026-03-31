La Pegasus “B” di Matera ha conquistato il titolo di campione regionale di C2 Basilicata vincendo per 5-3 contro il Tennistavolo CUS Basilicata. Con questa vittoria, la squadra ha ottenuto la promozione in prima categoria, dopo aver totalizzato sette successi nel torneo. La partita si è svolta recentemente, confermando il successo della formazione materana in questa stagione.

La Pegasus “B” di Matera ha siglato la vittoria del campionato di C2 Basilicata sconfiggendo il Tennistavolo CUS Basilicata per 5-3. Questo successo, ottenuto nella partita casalinga conclusasi oggi, 31 marzo 2026, sancisce la promozione diretta in C1 nazionale dopo una stagione dominata da sette vittorie consecutive nel girone di ritorno. L’impresa non è un caso isolato ma il culmine di un percorso iniziato lo scorso 11 ottobre a Scanzano Jonico e proseguito con costanza fino all’obiettivo prefissato a inizio stagione. La squadra materana ha dimostrato che la costanza e la coesione di gruppo possono trasformare le ambizioni in risultati tangibili, superando le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pegasus Matera vola: 7 vittorie e la C1 è nostra

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