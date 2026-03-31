A Crotone, quattro giovani sono stati fermati dalla Polizia dopo aver sparato 22 colpi davanti a una scuola. Durante l’intervento sono state sequestrate tre pistole. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni che hanno portato al gesto, che ha destato paura tra gli abitanti della zona. La scena si è verificata nel pomeriggio davanti all’istituto scolastico.

Quattro giovani sono stati fermati e tre pistole sono state sequestrate dopo un grave episodio avvenuto nella tarda mattinata a Crotone, dove sono stati esplosi 22 colpi d’arma da fuoco davanti a un istituto superiore. L’azione, che ha destato forte allarme tra la popolazione e gli studenti, è stata seguita da immediate ricerche coordinate dalla Questura. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni del gesto, con particolare attenzione a possibili collegamenti con il traffico di sostanze stupefacenti. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata, quando quattro giovani provenienti dalla provincia sono arrivati in città a bordo di un’autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura e spavento a Crotone, sparati 22 colpi davanti a scuola: 4 fermi, le ipotesi sulle motivazioni del gesto

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