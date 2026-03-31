Paura durante Turchia-Croazia U21 | il tecnico Egemen Korkmaz sviene dopo una caduta a bordocampo

Durante la partita di qualificazione tra le squadre Under 21 di Turchia e Croazia, il commissario tecnico della Turchia è crollato a terra e ha perso conoscenza a causa di una caduta a bordo campo. Le squadre e il pubblico hanno assistito a un momento di tensione, con i soccorsi che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. La partita è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di assistenza.

Momenti di forte preoccupazione durante la partita di qualificazione tra Turchia Under 21 e Croazia Under 21, quando il commissario tecnico Egemen Korkmaz ha perso conoscenza dopo una caduta a bordocampo. L’episodio è avvenuto nel corso del match, quando l’allenatore è scivolato nei pressi della panchina battendo la testa a terra. Subito dopo l’impatto il tecnico è rimasto a terra privo di sensi, facendo scattare l’immediato intervento dello staff medico e dei soccorsi presenti allo stadio. Secondo quanto comunicato dalla Federazione calcistica della Turchia, l’allenatore «era cosciente ed è stato trasferito con l’ambulanza in ospedale per ulteriori controlli». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Paura durante Turchia-Croazia U21: il tecnico Egemen Korkmaz sviene dopo una caduta a bordocampo Articoli correlati Il CT della Turchia U21 cade e sbatte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedaleIl CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia. Il CT della Turchia U21 cade e batte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedaleIl CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Paura durante Turchia Croazia U21 il... Temi più discussi: Terrore in Croazia-Turchia U21, partita sospesa: il ct turco collassa a terra, ambulanza in campo; Paura per il ct della Turchia U21: cade e sbatte la testa. Portato in ospedale per accertamenti; Dramma in Croazia U21-Turchia U21-: il ct turco Korkmaz crolla a terra dopo un malore; Paura in Croazia-Turchia Under 21: il CT Egemen Korkmaz trasportato in ospedale dopo aver battuto la testa a bordocampo. Partita sospesa per 10 minuti: cos'è successo. Paura durante Turchia-Croazia U21: il tecnico Egemen Korkmaz sviene dopo una caduta a bordocampoMomenti di forte preoccupazione durante la partita di qualificazione tra Turchia Under 21 e Croazia Under 21, quando il commissario tecnico Egemen Korkmaz ha ... thesocialpost.it Terrore in Croazia-Turchia U21, partita sospesa: il ct turco collassa a terra, ambulanza in campoPaura nella partita tra croati e turchi per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Malore per l'allenatore, trasportato in ospedale ... tuttosport.com Paura in Croazia Turchia U21 Malore per il ct Korkmaz e partita sospesa - facebook.com facebook Terrore in Croazia-Turchia U21, partita sospesa: il ct turco collassa a terra, ambulanza in campo x.com