L’Italia potrebbe avere poche possibilità di partecipare ai Mondiali di pattinaggio artistico del 2027, in programma a Tampere, in Finlandia, dal 15 al 21 marzo, a causa delle numerose assenze tra le atlete azzurre durante i Campionati Mondiali del 2026. La ridotta partecipazione alle competizioni del 2026 potrebbe influire sulla qualificazione per l’edizione successiva.

Le tante defezioni azzurre ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura renderanno particolarmente difficile la rassegna iridata del 2027 che, come già noto, si svolgerà in Finlandia, precisamente a Tampere, dal 15 al 21 marzo. I risultati arrivati sul ghiaccio di Praga, complice l’assenza di tanti big, porteranno ad un contingente ridotto, servirà quindi una grande prestazione da parte dei nostri ragazzi per poter conquistare quanti più spot possibili in chiave 2028. Ma andiamo con ordine. La categoria individuale maschile, grazie in particolar modo alla splendida top 10 conquistata da Daniel Grassl, potrà contare il prossimo anno ancora su die posti, discorso speculare in ambito femminile: la clamorosa quinta piazza raccolta da Lara Naki Gutmann consentirà la partecipazione di altre due pattinatrici in terra nordica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: quanti posti avrà l’Italia ai Mondiali 2027? Novità tra le donne

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