Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour ”che farà tappa il 20 aprile 2026 al Teatro EuropAuditorium. Da sei decenni protagonista indiscussa della canzone italiana, anche grazie al suo stile e vocalità inconfondibili, e a una personalità anticonformista, libera e sempre all’avanguardia, Patty Pravo ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La peculiare timbrica bassa e sensuale, le provocazioni e gli eccessi l’hanno resa un’icona di trasgressione. Artista raffinata e innovativa, ha sempre seguito ostinatamente il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Patty Pravo, 60 anni di carriera: nuovo album, presentazione nei musei e tour. L’artista a SANREMO con OPERAPatty Pravo celebra 60 anni di carriera: del nuovo album al ritorno a Sanremo Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i...

Patty Pravo arriva in concerto in Romagna: a Cesenatico la tappa di "Opera Tour"Dopo la sua partecipazione a Sanremo, la “ragazza del Piper” Patty Pravo torna in tour con una tappa anche nel Cesenate.

Patty Pravo Opera Testo

Contenuti utili per approfondire su Patti Pravo

Discussioni sull' argomento Patti Pravo live a teatro con Opera Tour; I concerti (imperdibili) di aprile: Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Gianni Morandi e gli altri.

Patty Pravo, 'quel giro in 500 a Roma con Jimi Hendrix'(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Dovremmo riscoprire la nostra luce, la nostra voglia di vivere in un mondo bello. Noi dobbiamo darci la libertà, non aspettare che qualcuno ce la dia. Patty Pravo ha presen ... msn.com

Patty Pravo: Milano ha perso fascino. Paoli? Un grande artista e un bambinone…Alle Gallerie d’Italia per presentare il suo ultimo album, l'artista - che celebra i 60 anni di carriera - ricorda quando abitava in città, che una volta era meno quadrata e più tranquilla ... rainews.it

Patty Pravo, 'quel giro in 500 a Roma con Jimi Hendrix'. L'ex ragazza del Piper a Napoli per il suono nuovo album Opera #ANSA x.com

Con Patty Pravo si parla di #Opera alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale Tra poco si RaiNews il racconto di una bella chiacchierata. - facebook.com facebook