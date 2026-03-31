Un uomo coinvolto in un procedimento legale è stato condannato per falso. Dopo la sentenza, ha dichiarato di essere sconvolto e di non ritenere di aver commesso il reato, annunciando l’intenzione di presentare ricorso in appello. I suoi avvocati hanno confermato l’intenzione di impugnare la decisione in tribunale.

Schiavone commenta a caldo la sentenza per la manomissione della cartella clinica di Francesca Oliva: "Devastato per una sentenza che non penso affatto di meritare" "Sono letteralmente devastato e attonito di fronte a una condanna che non penso affatto di meritare. Nonostante ciò continuerò a credere che la mia totale innocenza verrà quanto prima o poi riconosciuta”. Così Vincenzo Schiavone, presidente del Pineta Grande Hospital, struttura di eccellenza internazionale che ha sede sul litorale Domizio, commenta a caldo la sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi per falso in atto pubblico relativo alla manomissione della cartella clinica di Francesca Oliva, poi deceduta nel nosocomio Domiziano a seguito di una grave infezione che aveva contratto in un ospedale in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Patron Pineta Grande condannato per falso: "Sono innocente". Legali pronti al ricorso in Appello

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