Pasqua e Pasquetta occhi al cielo | il meteo non è così scontato

Durante la Settimana Santa, le condizioni meteorologiche nel Friuli Venezia Giulia sono risultate generalmente stabili, con poche variazioni. La regione si trova ai margini di una depressione attiva al Sud, che non ha influenzato in modo significativo il clima locale. Le giornate di Pasqua e Pasquetta sono state caratterizzate da un cielo variabile e da condizioni meteorologiche non del tutto scontate.

Settimana Santa tra sole, vento e temperature in aumento: il quadro resta stabile ma con qualche variabile da tenere d’occhio proprio nei giorni delle feste Settimana Santa con condizioni nel complesso tranquille sul Friuli Venezia Giulia, che resterà ai margini della circolazione depressionaria attiva al Sud. Il risultato sarà un tempo in prevalenza stabile e asciutto, con cieli spesso sereni o poco nuvolosi e solo qualche passaggio di nubi senza conseguenze. A incidere sarà soprattutto la ventilazione: correnti secche dai quadranti settentrionali porteranno giornate limpide ma a tratti ventose. Fino a giovedì occhi puntati sulla Bora, che potrà soffiare con raffiche anche sostenute, specie sul Triestino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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