Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, il Museo Nicolis rimarrà aperto offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le proprie esposizioni. L’evento prevede l’ingresso durante entrambi i giorni di festa, consentendo a chi desidera trascorrere il tempo in un ambiente culturale di visitare le collezioni e partecipare alle attività organizzate. La struttura si presenta come una scelta per chi cerca un’esperienza all’insegna della cultura durante le festività.

Trascorrere Pasqua e Pasquetta in un luogo affascinante e protetto, dove cultura e divertimento si incontrano, è possibile. Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona si conferma la meta ideale per famiglie e visitatori di tutte le età, desiderosi di vivere giornate speciali circondati da autentiche meraviglie del Novecento: auto d’epoca, motociclette, biciclette, macchine fotografiche, oggetti di design e molto altro, in un contesto unico e coinvolgente. Che sia per una gita di Pasquetta, un pomeriggio in famiglia o una pausa culturale durante i giorni festivi, il Museo Nicolis offre un’esperienza capace di unire tempo di qualità e bellezza, in un ambiente accogliente, al coperto e sempre sorprendente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Pasqua e Pasquetta al Museo Nicolis

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