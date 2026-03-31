Per le festività di Pasqua e Pasquetta del 2026, la città di Parma prevede condizioni meteorologiche con sole a tratti e temperature miti. La previsione indica che il tempo potrebbe non essere completamente stabile, senza una copertura anticiclonica completa. Le previsioni sono basate sui dati attuali e potrebbero subire variazioni con l’avanzare dei giorni.

Le prime tendenze meteo indicano un weekend pasquale variabile ma nel complesso gradevole: temperature in rialzo di giorno fino a 17 gradi, mentre all’alba servirà ancora il giubbotto Pasqua e Pasquetta 2026 a Parma potrebbero regalare un assaggio di primavera, anche se senza una stabilità pienamente anticiclonica. Secondo le prime proiezioni elaborate da 3BMeteo, il weekend del 5 e 6 aprile sarà caratterizzato da un tempo variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma con condizioni generalmente più favorevoli rispetto al Sud Italia. L’inizio del mese di aprile dovrebbe essere segnato da un temporaneo ingresso di aria più fredda, che porterà soprattutto un calo delle temperature minime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Pasqua e Pasquetta 2026 a Parma: sole a tratti e clima mite

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