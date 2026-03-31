Dal 2 al 5 aprile, Milano ospita la quinta edizione della Yes Cup, un torneo internazionale dedicato alle giovani promesse del calcio. Le partite si svolgono su 16 campi situati in diversi centri sportivi della città e dell'area metropolitana. Quest’anno partecipano squadre provenienti da 26 Paesi, otto in più rispetto all'edizione precedente.

Milano si prepara ad accogliere la 5ª la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia. Il torneo si disputerà dal 2 al 5 aprile 2026, nel tradizionale periodo delle vacanze pasquali. Saranno 16 i centri sportivi di Milano e dell’area metropolitana che ospiteranno l'evento che continua a crescere anno dopo anno. I numeri raccontano meglio di ogni parola l’evoluzione del torneo organizzato da AL2 Sport. Nel 2026 le nazioni rappresentate saranno 26, contro le 18 dell’edizione precedente. Tra le novità, Giappone, Hong Kong, Arabia Saudita, Cile e Islanda. Cresce anche il numero delle squadre partecipanti: saranno 272, rispetto alle 176 dell’ultima edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pasqua a Milano con la 5ª Yes Cup: il torneo internazionale della giovani promesse

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