Il 12 aprile 2026, il Centro Commerciale Il Cuore Adriatico a Civitanova Marche ospiterà un evento speciale con Damiano Carrara. La celebrazione segna il dodicesimo anniversario della struttura, che si trova nella provincia di Macerata. La presenza del noto chef è stata annunciata ufficialmente e attirerà sicuramente numerosi visitatori e appassionati.

E’ ufficiale. Damiano Carrara è pronto a celebrare in grande stile il 12° Anniversario del Centro Commerciale Il Cuore Adriatico, nel cuore di Civitanova Marche (Macerata). Ebbene sì, nel weekend il noto Centro Commerciale Il Cuore Adriatico festeggia al meglio il suo 12° Anniversario con un ospite d’eccezione: il celebre pastry chef Damiano Carrara. All’uscita del casello autostrada Civitanova Marche, è impossibile non notare manifestitabelloni luminosi che celebrano questo grande evento. Un evento speciale pensato per coinvolgere nuclei familiari, appassionati di pasticceria e fan del noto volto televisivo. Andiamo per ordine e scopriamo qualche dettaglio in più. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Pasqua 2026: Damiano Carrara sbarca a Civitanova Marche

Articoli correlati

Star Chefs Dinner: Damiano Carrara superospiteL’annuncio è arrivato dai social dell’evento e ha acceso subito l’attesa: Damiano Carrara, pastry chef e volto noto della televisione, sarà il...

Maritozzo al ketchup firmato Heinz e Damiano Carrara. Per un San Valentino fuori dagli schemiLucca, 12 febbraio 2026 – Se pensate di averle viste tutte, probabilmente non avete ancora assaggiato l’ultimo gioiello firmato Damiano Carrara: il...