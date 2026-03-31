partita da milano la local march for gaza ha fatto tappa a lecco

La Local March for Gaza, partita da Milano, è passata attraverso Cascina di Pom, Gongorzola, Trezzo D’Adda e Brivio, prima di concludersi a Lecco lunedì 30 marzo alle 17.

Partita da Milano, dopo Cascina di Pom, Gongorzola, Trezzo D’Adda e Brivio, lunedì 30 marzo alle 17 si è conclusa a Lecco l’ultima tappa della Local March for Gaza. “Una marcia condivisa che ci trova pienamente partecipi anche per la difesa della nostra Costituzione che ripudia la guerra” - ha quindi sottolineato Erica Corti a nome della Tavola per la Pace di Lecco. A ricevere con calore i globetrotters della Local March For Gaza in piazza Garibaldi c’era infatti il gazebo della Tavola per la Pace di Lecco, con un cartellone dalla scritta: “Le uniche bombe che ci piacciono sono quelle al cioccolato". Dopo saluti e abbracci sono stati donati simbolicamente ai partecipanti della Local March For Gaza e ai passanti degli ovetti di cioccolato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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