Partecipate statali il rebus delle presidenze dopo il No al referendum | oltre 200 poltrone in bilico

A pochi giorni dal rinnovo dei consigli di amministrazione delle partecipate statali, si apre un dibattito sulla distribuzione delle presidenze. Oltre 200 posizioni risultano ancora vacanti o da assegnare, creando incertezza tra le aziende coinvolte. La questione riguarda principalmente le nomine delle nuove cariche, mentre le strutture interne sono in attesa di conferme o nuove nomine.

di Angela Milanese A pochi giorni dal rinnovo dei consigli di amministrazione delle società pubbliche o a partecipazione statale – oltre duecento posizioni comprese quelle di presidenti e amministratori delegati – le trattative tra i partiti si fanno più nervose a causa delle conseguenze della vittoria del No al referendum sulla Giustizia con le dimissioni forzate di importanti membri della maggioranza dai loro incarichi. L’idea di fondo già espressa dalla premier Giorgia Meloni almeno per quanto riguarda i vertici, tuttavia, sembra destinata a non cambiare: conferma degli Ad e ricambio alle presidenze per rispondere alle due esigenze primarie di garantire stabilità e continuità nella gestione e dare contemporaneamente spazio alle esigenze della politica che chiede di essere rappresentata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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