Parma archiviato il marzo nero | ora la Lazio per ripartire e blindare la salvezza

A marzo, il Parma ha concluso le partite ufficiali senza ulteriori impegni in programma. La squadra ha archiviato le gare di quel mese, e ora si concentra sulle prossime sfide rimanenti. La Lazio è la prossima avversaria, e il club mira a consolidare la posizione in classifica per garantirsi la salvezza. Per il difensore colombiano, marzo si chiude senza ulteriori partite da giocare.

Un solo punto nel mese appena concluso per la squadra di Carlos Cuesta, ma i crociati restano a +7 dalla terzultima: a Roma serve una risposta per evitare rischi La buona notizia per Carlos Cuesta è che il mese di marzo è finito e il suo Parma non scenderà più in campo. Il mese nero del tecnico spagnolo è finito senza vittoria e con un solo punto portato a casa, nel pareggio senza reti con la Fiorentina in casa. Per il resto due sconfitte, una pesante a casa D'Aversa. Solo il Cagliari ha fatto peggio tra le venti squadre di Serie A, con 0 punti conquistati. Il momentaccio dei crociati, però, pesa di meno se si butta l’occhio alla classifica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, archiviato il marzo nero: ora la Lazio per ripartire e blindare la salvezza Articoli correlati Fipav Lazio, parla il commissario Elio Sità: “La nostra regione è centrale per il volley italiano, ora bisogna ripartire”Il vicepresidente federale e commissario Elio Sità: "Quando un comitato eletto salta dopo quattro mesi, la federazione deve porsi delle domande" Il... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter schianta il Sassuolo, importanti colpi salvezza per Parma e Lecce. Kalulu riprende la Laziodi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...