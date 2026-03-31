Parigi-Camembert 2026 Gautherat brucia Delettre allo sprint I francesi dominano la Top 10

Pierre Gautherat ha vinto la Parigi-Camembert 2026, corsa in linea di 198 chilometri che si è svolta tra Magnanville e Livarot-Pays-d’Auge. L’atleta francese ha prevalso in uno sprint finale, battendo il suo rivale diretto. La corsa, ormai arrivata all’ottantasettesima edizione, ha visto la prevalenza dei ciclisti francesi, che hanno occupato numerosi posti tra i primi dieci classificati.

Pierre Gautherat vince allo sprint la Parigi-Camembert, corsa in linea giunta all’ottantasettesima edizione che parte da Magnanville e arriva a Livarot-Pays-d’Auge dopo 198 chilometri. La forte connotazione transalpina della corsa è confermata dal dominio assoluto della Top 10 da parte dei corridori francesi. Il corridore della Decathlon CMA CGM Team, al termine di un’azione iniziata a poco più di venti chilometri dal traguardo, batte in volata Alexandre Delettre della TotalEnergies e Maxime Vezie della CIC Pro Cycling Academy. Non riesce a sfruttare la superiorità numerica la Cofidis che deve accontentarsi della quinta posizione di Benjamin Thomas e della sesta di Valentin Ferron. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Camembert 2026, Gautherat brucia Delettre allo sprint. I francesi dominano la Top 10 Articoli correlati Leggi anche: Gand-Wevelgem 2026: tris maestoso per Wiebes, implacabile allo sprint. Gasparrini in top-5 Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: Passler e Carrara a un soffio dalla top 10! Trionfa Elvira Oeberg