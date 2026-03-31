Da oltre un anno, la strada di grande interesse turistico e culturale, nota come via Ordona, che segue gli antichi tratturi Foggia-Ordona-Lavello e il tratturo San Lorenzo, risulta inaccessibile a camminatori e ciclisti. Questa strada attraversa il parco regionale dell’Incoronata, che quindi non può più essere percorsa con mezzi a piedi o in bicicletta. La situazione si è verificata senza interventi di riparazione o riapertura finora effettuati.

Da oltre un anno la strada di grande interesse turistico e culturalenota come via Ordona, che ripercorre gli antichi tratturiFoggia-Ordona-Lavello e il tratturo San Lorenzo, non è piùpercorribile. La causa è la chiusura del ponte sul torrente Cervaro,all’interno del Parco regionale dell’Incoronata, dove sono stateinstallate reti e blocchi di cemento che impedisconol’attraversamento. Secondo quanto riferito dal Comune, il ponte presenterebbe un rischiotale da impedirne il transito non solo ai veicoli, ma anche a pedoni,tra cui pellegrini e camminatori, e ai ciclisti. Questa situazione sta producendo conseguenze rilevanti. Letradizionali ciclopasseggiate organizzate dai Cicloamici presso ilbosco dell’Incoronata, appuntamento ormai consolidato e moltopartecipato, quest’anno non potranno svolgersi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parco regionale dell’Incoronata irraggiungibile per camminatori e ciclisti

Articoli correlati

Il Parco che verrà attraversato dall'autostrada diventa un Parco RegionaleIl Parco PANE (Parco agricolo nord est) è sempre più vicino a diventare un Parco Regionale.

Rocca Priora. Parco regionale dei Castelli Romani. L’Ente Parco riattiva il progetto Tutela degli anfibiCronache Cittadine ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – A gennaio 2026 l’Ente Parco ha riattivato il progetto di tutela degli anfibi che annualmente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Il 28 marzo torna Earth Hour, l'Ora della Terra; Firmato il primo disciplinare per la rete ecologica verde in Puglia: Lecce apre la strada con Manfredonia, Ostuni e Foggia; Foggia: chiusi parchi, Villa Comunale e Cimitero per forte vento; ORDINANZA Foggia, allerta maltempo: chiusi parchi, Villa Comunale e cimitero per il forte vento.

Progetto #RigeneraBoschi nel Parco naturale regionale di Bosco IncoronataL’Università di Bari ha presentato i risultati di una ricerca condotta in collaborazione con Sorgenia. Lo studio s'intitola Il rapporto degli italiani con i boschi e le foreste, ha coinvolto oltre 2 ... rainews.it

FAN della Foresta Demaniale Di Roccarainola E Parco Regionale del Partenio | Roccarainola facebook