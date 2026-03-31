Parco Leonardo bonificata la discarica abusiva di viale Brunelleschi

questa mattina, la polizia locale ha effettuato un’ispezione in viale Filippo Brunelleschi, a Fiumicino, in collaborazione con l’Area Tutela Ambiente. durante il sopralluogo è stata bonificata una discarica abusiva presente nell'area, e sono stati redatti i verbali relativi alla situazione di degrado riscontrata. l’intervento si inserisce nelle attività di controllo e tutela ambientale della zona.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – Questa mattina la polizia locale, in collaborazione con l’Area Tutela Ambiente, è intervenuta per effettuare un’ispezione e redigere il verbale relativo alla situazione di degrado presente in viale Filippo Brunelleschi ( leggi qui ). A seguito del sopralluogo, è stato avviato l’iter amministrativo con il coinvolgimento dell’assessorato all’Ambiente, chiamato ad attivarsi nei confronti della proprietà dell’area e dei soggetti gestori, al fine di procedere alla bonifica. La discarica abusiva, presente dai primi di marzo e cresciuta progressivamente nel tempo, rappresentava un grave problema non solo in termini di decoro urbano, ma anche sotto il profilo ambientale, igienico-sanitario, aggravato dall’aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino, discarica abusiva a Parco Leonardo: cumuli di rifiuti abbandonatiProseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale... Leggi anche: Torre in Pietra, bonificata la discarica abusiva di via della Muratella