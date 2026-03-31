Pallanuoto l’AN Brescia supera il Novi Beograd di misura e torna in corsa per la Final Four di Champions League

Nella terza giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto, l'AN Brescia ha conquistato una vittoria di misura contro il Novi Beograd, riaprendo così le possibilità di qualificazione alla Final Four. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra italiana di muovere la classifica, mantenendo vive le speranze di passare alla fase successiva della competizione.

Vittoria di importanza capitale per l’ AN Brescia nella terza giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: alla piscina di Mompiano i lombardi superano di misura i serbi del Novi Beograd, sconfitti per 12-11, e si rilanciano nella corsa al secondo posto che vale la qualificazione alla Final Four. La formazione di Sandro Bovo aggancia a quota 3 proprio i balcanici e gli ellenici dell’Olympiacos, sconfitti per 20-13 in Spagna dal Barceloneta, con i catalani che restano in testa a punteggio pieno. Nel primo quarto servono 6′ per sbloccare il risultato, ma poi il Brescia in 1’20” cala il tris con Gianazza, Balzarini ed Alesiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’AN Brescia supera il Novi Beograd di misura e torna in corsa per la Final Four di Champions League Articoli correlati Pallanuoto femminile, la SIS Roma scopre l’avversaria dei quarti di Champions League: sogno Final FourA Zagabria, in Croazia, si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: a... Pallanuoto, Brescia sconfitto in Grecia nei quarti di Champions LeagueIncappa nella seconda sconfitta consecutiva il Brescia, impegnato nei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella... Una selezione di notizie su Novi Beograd di Temi più discussi: Champions pallanuoto, 3^ giornata quarti finale; Pallanuoto, Brescia sconfitto in Grecia nei quarti di Champions League; L’AN Brescia debutta in Champions: stasera a Kotor sfida il Primorac; Pallanuoto: Calottina Tricolore. Champions League di pallanuoto: AN Brescia e Pro Recco in diretta su SkyTerza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: AN Brescia sfida il Novi Beograd, mentre la Pro Recco vola in Germania per affront ... sportface.it Champions. Martedì Brescia-Novi Beograd, mercoledì Hannover-ReccoProsegue la fase a gironi dei quarti di finale di Champions League maschile con la terza giornata. Martedì alla Mompiano l'AN Brescia riceve il Novi Beograd: fischio d'inizio alle 20:30 con diretta su ... federnuoto.it Stai camminando su quasi 500 morti e non lo sai. Il Parco Novi Sad di Modena sembra un posto normalissimo. Panchine, alberi, un parcheggio interrato. Gente che porta a spasso il cane. Niente di strano. Sotto c'è altro. Tra il 2009 e il 2011, durante gli scavi p - facebook.com facebook Modena, il caso della ruota panoramica anti-degrado al parco Novi Sad: appena inaugurata è già pronta per essere smantellata x.com