Pallamano | agevole successo interno invece per i ragazzi di Rubiera che dominano la sfida con Paese Finisce 46 a 23 Pareggio rocambolesco per Casalgrande

Nella settima giornata di campionato, la squadra di Rubiera ha ottenuto una vittoria con un punteggio di 46 a 23 contro Paese. La partita si è conclusa con un pareggio inaspettato per Casalgrande Padana, che ha pareggiato con un punteggio di 18. La sfida tra le altre formazioni si è disputata nella penultima giornata di Serie A1.

Pari rocambolesco per la Casalgrande Padana (18) nella penultima giornata di Serie A1. La formazione ceramica impatta 17-17 con Mestrino (13): Iyamu (7 centri per lei) trova la traversa a pochi istanti dalla fine, mentre sul ribaltamento di fronte Campagnaro batte Ferrari ma la rete del successo ospite viene annullata essendo arrivata un istante dopo la sirena conclusiva. Le ragazze di Elena Barani scivolano così al settimo posto della graduatoria, a -1 da Leno: se la regular season finisse ora troverebbero Salerno, seconda, nei quarti dei playoff, che sono comunque certi. "Siamo la squadra di A1 che ha collezionato il maggior numero di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano: agevole successo interno, invece, per i ragazzi di Rubiera che dominano la sfida con Paese. Finisce 46 a 23. Pareggio rocambolesco per Casalgrande Articoli correlati Leggi anche: Pallamano. Tappa chiave per Casalgrande: sbancare Nuoro significa playoff Leggi anche: Serie A, la sfida Champions finisce in pareggio: Roma-Juventus 3-3