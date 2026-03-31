Pagelle Bosnia Italia | Locatelli uno dei migliori prestazione solida di Gatti I VOTI dei bianconeri e degli altri azzurri

Nella partita tra Bosnia e Italia, sono stati assegnati i voti ai giocatori scesi in campo. Tra i bianconeri, Locatelli è stato valutato tra i migliori, mentre Gatti ha messo in mostra una prestazione solida. La sfida si è svolta a Zenica e ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, con valutazioni pubblicate sui quotidiani sportivi.

di Francesco Spagnolo Pagelle Bosnia Italia: vediamo i voti ai protagonisti della sfida e come è andata la partita degli juventini impegnati in campo a Zenica. Pagelle Bosnia Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la finale del playoff per i Mondiali. 🎧 Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Italia (3-5-2): Donnarumma 7; Mancini 6.5, Bastoni 4.5, Calafiori 6; Politano 5 (46′ Palestra 6.5), Barella 6.5 (85′ Frattesi 6), Locatelli 7 (71′ Cristante 5), Tonali 6.5, Dimarco 6 (91′ Spinazzola 6); Kean 7 (71′ Esposito P. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Bosnia Italia: Locatelli uno dei migliori, prestazione solida di Gatti. I VOTI dei bianconeri e degli altri azzurri Articoli correlati Italia Irlanda del Nord, la partita di Locatelli: dentro alla prestazione del centrocampista degli azzurriConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Pagelle Italia Irlanda del Nord: Locatelli ringhia in mezzo al campo, Gatti entra e regge bene. Dentro ai numeri e le statistiche della loro partita VOTIdi Redazione JuventusNews24Pagelle Italia Irlanda del Nord: vediamo i voti ai protagonisti della sfida e come è andata la partita degli juventini... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Bosnia Italia Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord 2-0, pagelle: bene Tonali e Kean, male Retegui; Italia-Irlanda del Nord 2-0, pagelle e tabellino: goal e assist di Tonali, Kean la chiude, Politano ispirato, Dimarco e Locatelli vivi, Retegui delude; Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: i migliori e i peggiori della semifinale playoff; Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5). Bosnia-Italia, il risultato in diretta LIVEL'Italia va a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026: l'ultimo ostacolo è la Bosnia nella trasferta di Zenica. Al quarto d'ora Kean porta avanti gli Azzurri che, prima dell'intervallo, restano i ... sport.sky.it PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffiaItalia-Irlanda del Nord, semifinale playoff del Mondiale 2026: voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' di Bergamo ... calciomercato.it +++ITALIA ELIMINATA, NIENTE MONDIALI: LE PAGELLE+++ - facebook.com facebook