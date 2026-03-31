Padova Marathon 2026 tutti i dettagli della XXVI edizione

La Padova Marathon 2026 si prepara a tornare per la XXVI edizione. La corsa, nata nel 2000 in occasione del Giubileo, si è consolidata nel tempo come evento principale nel territorio, attirando partecipanti da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede percorsi differenziati per maratona completa, staffetta e corse più brevi. Sono aperte le iscrizioni e si conoscono già le date ufficiali.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio. La cornice di Prato della Valle ospita, come di consueto, il punto d'arrivo della manifestazione. Le modalità e i costi d'iscrizione, le informazioni sui percorsi, gli orari della manifestazione e il programma delle iniziative sono disponibili sul sito della Padova Marathon. La manifestazione, organizzata da Assindustria Sport Padova, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati I concerti dell'AGIMUS di Padova, tutti i dettagli della 33a Stagione concertistica internazionale 2026Appuntamento irrinunciabile della domenica pomeriggio alle ore 16 per centinaia di padovani appassionati di musica classica, torna la rassegna... Comunicato Stampa: Settima edizione della granfondo di mountain bike “Monselice in Rosa Marathon 2026”La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Contenuti utili per approfondire su Padova Marathon Temi più discussi: Padova Marathon 2026; CONFAPI CORRE CON LA FONDAZIONE TCD ALLA PADOVA MARATHON: ASSIEME PER LA RICERCA; Fiera del Cicloturismo 2026; Fiesso d'Artico, 1600 partecipanti alla Mezza maratona dei Dogi. Padova Marathon, via al conto alla rovescia: tutti i percorsi, le (tante) novità e la logistica. E c'è anche Tina, la nuova mascotteÈ, appunto, tutto il Sistema Padova a essersi attivato in occasione della Marathon. Ecco le principali novità e le attività proposte per questa edizione. Pettorali delle Stracittadine. Se ne ... ilgazzettino.it Padova Marathon, via al conto alla rovescia: tutti i percorsi, le (tante) novità e la logistica. E c'è anche Tina, la nuova mascottePADOVA - Mancano meno di quattro settimane alla Padova Marathon - si correrà domenica 27 aprile - che quest'anno compie un quarto di secolo. Dal semplice evento agonistico che si concludeva in Prato ... ilgazzettino.it Sono aperte le iscrizioni per la Padova Marathon, uno degli eventi sportivi più coinvolgenti e importanti per la città e il territorio. L'appuntamento è domenica 26 aprile con arrivo, come da tradizione, in Prato della Valle. Anche quest'anno sono previsti più p - facebook.com facebook