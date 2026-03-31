Padova Marathon 2026 tutti i dettagli della XXVI edizione

Da padovaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Padova Marathon 2026 si prepara a tornare per la XXVI edizione. La corsa, nata nel 2000 in occasione del Giubileo, si è consolidata nel tempo come evento principale nel territorio, attirando partecipanti da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede percorsi differenziati per maratona completa, staffetta e corse più brevi. Sono aperte le iscrizioni e si conoscono già le date ufficiali.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio. La cornice di Prato della Valle ospita, come di consueto, il punto d'arrivo della manifestazione. Le modalità e i costi d'iscrizione, le informazioni sui percorsi, gli orari della manifestazione e il programma delle iniziative sono disponibili sul sito della Padova Marathon. La manifestazione, organizzata da Assindustria Sport Padova, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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