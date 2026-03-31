Ottanta voglia di Sacchi

Domani si celebra il 80º compleanno di un ex allenatore che ha avuto un ruolo determinante nel calcio italiano negli ultimi cinquant’anni. Nato nel giorno di aprile, ha guidato alcune delle squadre più importanti del paese e ha lasciato un segno indelebile nel settore. La data coincidere con il primo aprile, giorno in cui si ricordano le sue molteplici imprese sportive.

Tanti auguri, Arrigo. Domani, primo aprile, compie 80 anni l’uomo che più di ogni altro ha cambiato il calcio italiano negli ultimi 50 anni. Sacchi, Arrigo Sacchi. Mediocre calciatore, straordinario allenatore. E se sul primo punto siamo tutti d’accordo (mediocre calciatore; ha giocato, e maluccio, solo fra i dilettanti), sul secondo punto l’Italia si è spaccata a metà per un paio di decenni: “Il numero uno”. “Ha rivoluzionato il football”. “No, ha vinto poco”. “E poi è facile vincere con quei giocatori lì”. Proviamo a tagliare la testa al toro, perché sulle opinioni prevale una certezza. E la certezza è la seguente: se fino agli anni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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