Ostia, nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno avviato una serie di controlli nelle aree note per lo spaccio di droga. Durante le operazioni sono state sequestrate oltre 330 dosi di sostanza stupefacente e sei persone sono state fermate. Le attività sono ancora in corso e riguardano vari punti della zona.

OSTIA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia stanno procedendo sin dalle prime ore della mattinata a nuovi controlli sulle cosiddette “piazze di spaccio” del litorale ostiense, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività odierna ha visto il supporto del Raggruppamento Elicotteri di Pratica di Mare che ha consentito di monitorare dall’alto tutte le operazioni. L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità ed al contrasto al degrado urbano connesso allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ostia. Nuovi controlli nelle piazze di spaccio. Oltre 330 dosi già sequestrate e 6 persone fermate dai Carabinieri

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