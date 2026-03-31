Ossa trovate a Ostiense | i legami con Salvatore Colletta e Mariano Farina scomparsi nel 92 dalla Sicilia
A Ostiense sono state rinvenute delle ossa, e si indaga sulla possibile connessione con la scomparsa di due uomini scomparsi nel 1992 in Sicilia. L’avvocata ha commentato la vicenda, fornendo dettagli sulle indagini e sui collegamenti con i casi di scomparsa. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulle indagini in corso e sulle piste investigative aperte dagli inquirenti.
Cosa c'entrano le ossa trovate a Ostiense con il caso di scomparsa di Salvatore Colletta e Mariano Farina: le risposte dell'avvocata Giorgia Bagnasco a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Trovate ossa umane a Ostiense durante i lavori di ristrutturazione: indagini in corsoMacabra scoperta a Roma dove, durante alcuni lavori di ristrutturazione, sono stati ritrovati resti umani.
Ossa trovate nel cortile di un palazzo a Senigallia, la verità dalla perizia: sono umane. A chi appartengono?SENIGALLIA Sono ossa umane, datate, quelle scoperte il 30 luglio scorso nel cortile di un condominio di via degli Oleandri, nel quartiere...
Altri aggiornamenti su Salvatore Colletta
Ossa trovate a Ostiense: i legami con Salvatore Colletta e Mariano Farina, scomparsi nel 92 dalla SiciliaCosa c'entrano le ossa trovate a Ostiense con il caso. Di scomparsa di Salvatore Colletta e Mariano Farina: le risposte dell'avvocata Giorgia Bagnasco ... fanpage.it
Trovate ossa umane a Ostiense durante i lavori di ristrutturazione: indagini in corsoStavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione in un locale a Roma, quando si sono imbattuti in alcuni resti umani. La macabra scoperta è avvenuta nella zona di Roma Ostiense, al confine con la ... fanpage.it