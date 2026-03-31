Ossa trovate a Ostiense | i legami con Salvatore Colletta e Mariano Farina scomparsi nel 92 dalla Sicilia

A Ostiense sono state rinvenute delle ossa, e si indaga sulla possibile connessione con la scomparsa di due uomini scomparsi nel 1992 in Sicilia. L’avvocata ha commentato la vicenda, fornendo dettagli sulle indagini e sui collegamenti con i casi di scomparsa. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulle indagini in corso e sulle piste investigative aperte dagli inquirenti.