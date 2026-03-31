Ospedale di Comunità di Montella Buonopane | Le responsabilità sono in capo alla Regione e all' ASL

Da avellinotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, il presidente ha commentato la situazione dell'ospedale di comunità di Montella, evidenziando che le responsabilità riguardano la Regione e l'ASL. Sono stati destinati sei milioni di euro europei per una struttura situata vicino al convento di San Francesco a Folloni, in Alta. La questione riguarda principalmente le decisioni sulla gestione e l’utilizzo di questi fondi pubblici.

A margine dell'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, il presidente Rino Buonopane è tornato su un'altra vicenda che pesa sull'Irpinia: l'ospedale di comunità di Montella, sei milioni di euro europei destinati a una struttura adiacente al convento di San Francesco a Folloni, in Alta Irpinia. Un progetto che rischia di naufragare tra carte bollate, silenzi istituzionali e rimpalli di responsabilità. La nota dell'ASL che non è mai arrivata Il caso si è riacceso attorno a una nota dell'azienda sanitaria che circolava nei corridoi senza, però, essere mai stata recapitata ufficialmente al Comune. «Non parlerei di battaglia», esordisce Buonopane, smorzando i toni ma non la sostanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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