Ospedale di Comunità di Montella Buonopane | Le responsabilità sono in capo alla Regione e all' ASL

Durante l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, il presidente ha commentato la situazione dell'ospedale di comunità di Montella, evidenziando che le responsabilità riguardano la Regione e l'ASL. Sono stati destinati sei milioni di euro europei per una struttura situata vicino al convento di San Francesco a Folloni, in Alta. La questione riguarda principalmente le decisioni sulla gestione e l’utilizzo di questi fondi pubblici.

A margine dell'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, il presidente Rino Buonopane è tornato su un'altra vicenda che pesa sull'Irpinia: l'ospedale di comunità di Montella, sei milioni di euro europei destinati a una struttura adiacente al convento di San Francesco a Folloni, in Alta Irpinia. Un progetto che rischia di naufragare tra carte bollate, silenzi istituzionali e rimpalli di responsabilità. La nota dell'ASL che non è mai arrivata Il caso si è riacceso attorno a una nota dell'azienda sanitaria che circolava nei corridoi senza, però, essere mai stata recapitata ufficialmente al Comune. «Non parlerei di battaglia», esordisce Buonopane, smorzando i toni ma non la sostanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ospedale di Comunità di Montella, Buonopane: «Le responsabilità sono in capo alla Regione e all'ASL» Articoli correlati Ospedale di comunità di Montella, Buonopane: "Una "battaglia" che merita di essere combattuta"Queste le parole di Rizieri Buonopane, sindaco di Montella, affidate a un messaggio pubblicato sui social: Esistono “battaglie” che meritano di... Ospedale di comunità a Montella, Conte: «Decide la Regione, il resto sono congetture»Tre strutture in arrivo ad Ariano, radioterapia al Frangipane rinviata al 2026, a Solofra selezioni del personale da rifare AVELLINO — La sanità... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Sanità territoriale, Pnrr allo sprint finale: apre l'ospedale di comunità di Piana degli Albanesi; Sanità, ecco la nuova casa della comunità di Genova Quarto; Sanità, inaugurate le Case della Comunità Pietralata e Malfante-Navigatori; A Nizza Monferrato l’unico ospedale di comunità di tutto il Piemonte. Primo ospedale di comunità. All’ex Luciani 18 posti lettoLa sottosegretaria Albano, il presidente Acquaroli e l’assessore Calcinaro intervenuti per il taglio del nastro: Una risposta per il territorio. ilrestodelcarlino.it Aperto il nuovo ospedale di comunità dell’AST di Ascoli Piceno! Con 18 posti letto per il ricovero ordinario, nel complesso 'ex Luciani' si offre un ulteriore servizio sanitario ai cittadini: un modello innovativo di cura e assistenza, che risponde ai bisogni d facebook