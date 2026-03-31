Da domani, in base al nuovo regolamento, almeno un terzo dei dehor presenti nel I Municipio sarà considerato abusivo e soggetto a sanzioni. Solo una domanda su tre relative a queste strutture è arrivata al Municipio, che ha adottato la regolamentazione a partire dal primo aprile. La misura riguarda esclusivamente il territorio del I Municipio, dove si applicheranno le nuove norme.

Da domani mattina almeno un dehor su tre, solo in I Municipio, sarà ufficialmente abusivo, quindi sanzionabile secondo il nuovo regolamento che entra in vigore, appunto, dal primo aprile. Male anche in II Municipio dove sono poco più di un migliaio le occupazioni di suolo pubblico in essere; le domande arrivate per mantenere il proprio titolo risultano poco più della metà. Non è servita la massiccia campagna pubblicitaria del Campidoglio per mettere le occupazioni di suolo pubblico in regola. E non è servito neanche specificare che anche chi è in possesso di un titolo Covid, la cui scadenza è stata posticipata dal Governo a giugno 2027, aveva lo stesso obbligo legislativo di chi possiede una occupazione "normale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Osp, solo una domanda su tre è arrivata al Municipio: da domani tutti abusivi

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