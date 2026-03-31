L'oroscopo di Paolo Fox per il 31 marzo indica che lo Scorpione si comporterà come un detective, mentre l'Acquario potrà contare su un'intuizione molto chiara. Se durante la giornata si avverte una maggiore irritabilità, potrebbe essere legato a fattori specifici segnalati dall'oroscopo. Questi sono i principali spunti per i segni in quest’ultima giornata di marzo.

ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 31 marzo! Se oggi senti che qualcosa ti irrita più del solito. non è a caso. Martedì è quel giorno in cui hai meno pazienza per tutto ciò che è vago, lento o incoerente. Non perché sei nervoso, ma perché sei più lucido. E quando sei lucido, certe cose iniziano proprio a darti fastidio. Oroscopo di Paolo Fox, martedì 31 marzo 2026, segno per segno. Messaggi poco chiari, persone che spariscono e riappaiono, situazioni che vanno avanti senza mai evolvere. Oggi non le giustifichi più. Non hai voglia di fare il detective, di capire “cosa voleva dire”, “cosa intendeva”, “magari è solo un momento”. No. Se devi sforzarti per capire qualcuno, inizi a perdere interesse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 31 marzo: Scorpione detective, intuizione chiara per l’Acquario

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