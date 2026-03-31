Oroscopo di oggi 31 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 31 marzo 2026, vengono pubblicate le previsioni astrologiche di Barbanera per tutti i segni zodiacali. Il testo fornisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche e delle tendenze quotidiane di ciascun segno, con un focus particolare sui possibili sviluppi delle giornate. La sezione dedicata all'Ariete apre le previsioni, seguita dagli altri segni zodiacali.

A cura di Barbanera Aggiornato il 31 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Il lavoro oggi è al centro dei nostri interessi. Con precisione e cura dei dettagli, perseguiamo un nostro progetto, arrivano presto i primi frutti. Focalizziamoci sulle incombenze quotidiane, sulla cura di noi stessi, del nostro orto e del giardino. Toro. 214 – 205 Luna in Vergine in sestile a Giove, la combinazione perfetta per occuparci concretamente delle piccole cose e trovare in esse un motivo di gioia. È il momento ideale per riunire gli amici intorno a una tavola imbandita, come noi sappiamo fare bene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 16-22/03/2026 segno per segno (per tutti i segni zodiacali)

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