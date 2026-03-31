L’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si concentra su quattro segni che si trovano a dover affrontare una scelta importante nei loro rapporti amorosi. Durante questo periodo, si verifica un passaggio che richiede una verifica reale delle relazioni, con alcune decisioni da prendere in modo diretto e senza mezzi termini. Le previsioni indicano un momento di verifica e di cambiamenti possibili per diversi segni zodiacali.

L’ Oroscopo Amore della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si muove sulla vera soglia critica: il cambio mese impone una verifica concreta dei rapporti. Qui emergono squilibri nascosti, silenzi usati come punizione e dinamiche di potere mai chiarite. Non è più tempo di interpretare segnali: è tempo di chiedere, osservare e decidere. Chi evita il confronto rischia di trascinare tensioni irrisolte anche ad aprile, consolidando distanze emotive difficili da recuperare. Chi affronta la verità, invece, può rinegoziare il legame su basi più solide, evitando illusioni e perdite di tempo. A cura di Vega Aggiornato il 31 marzo 2026 In breve:... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Amore 30 marzo-5 aprile 2026: la soglia della verità e la scelta necessaria per 4 segni. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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