Ora Zelensky invoca la tregua energetica

Il presidente ha annunciato che il paese è disposto a una tregua energetica durante le festività pasquali, con l’obiettivo di evitare attacchi di missili e droni e di proteggere le infrastrutture. La proposta prevede un cessate il fuoco temporaneo, senza indicazioni su eventuali accordi o condizioni specifiche. La decisione viene comunicata in un momento di tensione crescente nel conflitto in corso.

Il presidente annuncia: «Siamo pronti a un cessate il fuoco per le festività pasquali, in modo che non volino né missili né droni e non vengano colpite le infrastrutture». Poi punge Rheinmetall: «Le nostre casalinghe possono diventare il vostro Ceo». L’Ucraina apre alla possibilità di un cessate il fuoco per le festività pasquali mentre il conflitto con la Russia continua a svilupparsi su più piani, tra operazioni militari, tensioni diplomatiche e nuove iniziative strategiche. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta a sospendere temporaneamente le ostilità, sottolineando però che «qualsiasi compromesso non riguarderà la nostra dignità e sovranità». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ora Zelensky invoca la tregua energetica Articoli correlati Zelensky smentisce la “tregua energetica” annunciata da TrumpNon esiste un accordo ufficiale di cessate il fuoco sugli obiettivi energetici tra Ucraina e Russia. Ucraina, tregua energetica e diplomazia internazionale: Zelensky ringrazia Trump per la sospensione dei bombardamentiUna settimana di sospensione dei bombardamenti in Ucraina potrebbe iniziare già oggi, secondo quanto riportano blogger russi e media ucraini, anche... Piano di pace Usa, Zelensky nel discorso agli ucraini: Non tradirò gli interessi nazionali