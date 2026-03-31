Ora la NFL punta anche sull’Italia

Due squadre della NFL hanno ottenuto i diritti per organizzare eventi e attività promozionali in Italia. La lega statunitense sta ampliando la propria presenza nel paese, con iniziative che coinvolgono incontri e partite dimostrative. La comunicazione ufficiale conferma l’accordo tra la NFL e le realtà italiane per sviluppare il football americano nel territorio.

Due squadre della lega statunitense di football americano hanno ottenuto i diritti per fare marketing e promuoversi da noi La NFL, il campionato statunitense di football americano, ha annunciato che quest’anno l’Italia entrerà a far parte del suo Global Markets Program, che ha l’obiettivo di far crescere nel mondo l’interesse per questo sport. Il Global Markets Program (GMP) assegna i diritti per determinati paesi stranieri a squadre specifiche del campionato NFL, così che, senza troppa concorrenza da parte delle altre, possano concentrare su quel mercato le proprie attività promozionali e di marketing. Le squadre con i diritti di marketing per l’Italia sono i Cleveland Browns e i New Orleans Saints. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Ora la NFL punta anche sull’Italia Articoli correlati Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull’Italia arriva anche la neveIl ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate, crolli e danni per centinaia di milioni. Dimarco punta in alto! Record su record con l’Inter, ora vuole prendersi anche il Mondiale con l’ItaliaKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in... NFL , NATALE PER SEATTLE !! #nflitalia #nfl