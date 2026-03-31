Ora che fare? Alcune proposte per l’ultimo anno di legislatura

Dopo la sconfitta referendaria, il governo si trova di fronte alla necessità di pianificare le prossime mosse nel corso dell’ultimo anno di legislatura. La priorità riguarda la definizione delle strategie da adottare e la stesura della legge di bilancio per il 2027, un passaggio cruciale per le attività legislative e per le eventuali riforme da avviare prima della fine della legislatura.

Che fare? Superata l’amara sconfitta referendaria, il governo deve provare ad assumere un’iniziativa politica: decidere come affrontare l’ultimo anno di legislatura e, in particolare, la redazione della legge di bilancio per il 2027. Data la congiuntura internazionale, abbiamo davanti mesi difficili, durante i quali la tentazione di usare la spesa pubblica come arma di sostegno indiscriminato e, in realtà, di mantenimento di clientele sarà fortissima. Ma non è questa l’unica strada che il governo ha davanti né, a conti fatti, la più promettente per le prossime elezioni. Allargare i cordoni della spesa nell’anno precedente le votazioni è ciò che hanno fatto tutti gli esecutivi dal 1994 a oggi: sia quelli a guida politica sia quelli a guida tecnica, che anch’essi, in qualche modo, accarezzavano il consenso dell’elettorato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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