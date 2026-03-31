ora apriamo veramente un tavolo sulla giustizia

Il governo ha annunciato l'apertura di un tavolo sulla giustizia, sottolineando la necessità di avviare un confronto diretto sul tema. Questa iniziativa nasce in risposta all'assenza di discussione durante il referendum, che non ha portato a un dibattito approfondito sulla materia. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sui partecipanti dell'incontro.

L'appello Arci, Anpi, Acli, Libera e Pax Christi: «Ci preoccupano la diffusione della corruzione, la presenza pervasiva delle mafie, lo stato indecente delle nostre carceri» L'appello Arci, Anpi, Acli, Libera e Pax Christi: «Ci preoccupano la diffusione della corruzione, la presenza pervasiva delle mafie, lo stato indecente delle nostre carceri» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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