Oltre quattro mense ospedaliere su dieci fuori norma l' Ugl plaude all' operazione dei Nas

Tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una serie di controlli nelle mense ospedaliere. I risultati mostrano che oltre il 40% delle strutture controllate non rispettava le normative vigenti. L'Ugl ha espresso apprezzamento per l’operazione dei NAS, evidenziando la gravità della situazione nel settore sanitario.

La UGL Salute rileva con preoccupazione che le gravi carenze igienico-sanitarie e l'inadeguata applicazione dei protocolli HACCP sono il frutto di una logica di profitto miope che deve essere invertita I recenti esiti della campagna di controlli condotta dai Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 delineano uno scenario inquietante per la sanità italiana che richiede un intervento immediato. Con ben 238 strutture risultate non conformi su 558 controllate, pari al 42,7% del totale, emerge un quadro di criticità inaccettabile che vede oltre quattro mense ospedaliere su dieci fuori norma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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