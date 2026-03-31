Oklahoma vince all' overtime 3 punti di Fontecchio nel successo di Miami

In una partita di regular season NBA, Oklahoma ha ottenuto la vittoria in overtime grazie a tre punti segnati da un giocatore di Miami. La gara ha mantenuto aperta la corsa all’MVP, con uno dei protagonisti che ha risposto presente sul campo. La sfida ha visto protagonisti anche altri giocatori, contribuendo a un risultato che tiene in bilico le classifiche di stagione.

ROMA - La corsa all'Mvp della regular season di Nba resta aperta e Shai Gilgeous-Alexander risponde presente. La stella canadese trascina Oklahoma nel successo all'overtime su Detroit 114-110 mettendo insieme 47 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Out Jalen Williams, Chet Holmgren contribuisce con 13 punti e 9 rimbalzi. Assente Luka Doncic per squalifica (somma di falli tecnici), i Los Angeles Lakers si sbarazzano di Washington 120-101. Tripla doppia per LeBron James, a referto con 21 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Bene anche Austin Reaves con 19 punti e 9 assist. San Antonio non sbaglia contro Chicago. 129-114 per gli Spurs, trascinati da un Victor Wembanyama da 41 punti, 16 rimbalzi e 4 assist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Oklahoma vince all'overtime, 3 punti di Fontecchio nel successo di Miami Articoli correlati Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago, Oklahoma e Detroit koOtto partite disputate nella notte italiana dell'Nba, l'azzurro a referto con 2 rimbalzi e 3 assist ROMA - Otto partite di regular season di Nba... Fontecchio non basta a Miami, vincono Detroit e Boston, Oklahoma a valangaROMA - Dieci le partite della regular-season di Nba giocate nella notte italiana tra martedì e mercoledì.