Ok della Camera alla fiducia sul decreto bollette – Il video

Nella giornata del 31 marzo 2026, l'Aula della Camera ha approvato con voto favorevole la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto bollette. La decisione è stata presa durante la sessione di votazione, senza ulteriori interventi o opposizioni. Il decreto riguarda misure relative alle tariffe energetiche e alle agevolazioni per le utenze domestiche.

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2026 L'Aula della Camera ha espresso voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto bollette. Il provvedimento è stato approvato con 203 voti a favore, 117 contrari e 3 astenuti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». Vertice Lega a Milano, ci sarà anche Zaia Daniela Santanchè ha un po’ di soldi in più: venduto il 26% della società di famiglia a una impresa romana di cui è azionista la modella albanese Haberi Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». 🔗 Leggi su Open.online

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