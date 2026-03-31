La Camera dei Rappresentanti dell'Ohio ha approvato una legge che vieta le esibizioni drag. Se il provvedimento sarà confermato dal Senato, le sanzioni previste vanno da 180 giorni di carcere per reati di primo grado a 18 mesi per quelli di quarto o quinto grado.

La Camera dei Rappresentanti dell’Ohio ha approvato una legge che vieta le esibizioni drag. Qualora passasse anche al Senato, le sanzioni spazierebbero dai reati di primo grado (fino a 180 giorni di carcere) a quelli di quarto o quinto grado (fino a 18 mesi). La suddetta legge colpirebbe quella che è a tutti gli effetti un’arte performativa, teatrale e queer, vietandola in tutto lo Stato. Inoltre andrebbe potenzialmente a limitare l’accesso alle persone transgender agli spazi pubblici riservati a un genere specifico. Perché in Ohio è stato proposto un disegno di legge che vieta le esibizioni drag?. Le votazioni, svoltesi mercoledì 25 febbraio, hanno visto la maggioranza repubblicana votare a favore del disegno di legge 249 denominato “Enact the Indecent Exposure Modernization Act”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ohio, la Camera dei Rappresentanti approva la legge anti-drag: il carcere per l’arte queer

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