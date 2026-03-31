A Maddalena Spiaggia, in Sardegna, sono stati trovati resti di un velivolo che potrebbero appartenere al “Volpe 132”, un elicottero della Guardia di Finanza. Si tratta di un ritrovamento che riaccende l’interesse sulla vicenda nota come “Ustica sarda”, legata a uno dei più noti misteri dell’aviation italiana recente. Le forze dell’ordine stanno esaminando i rottami, senza ancora confermare l’identità del velivolo.

Emergono rottami di un velivolo a Maddalena Spiaggia, in Sardegna. Con tutta probabilità sono quelli del “Volpe 132”, l’elicottero della Finanza al centro di uno dei “grandi” gialli della storia recente italiana, l a cosiddetta “Ustica sarda”. Un mistero lungo trentadue anni: è il 2 marzo 1994 quando un velivolo della Guardia di Finanza decolla da Cagliari per un volo di routine. Alle 19:15 l’ultima comunicazione, poi il silenzio. Il Volpe 132 stava conducendo una missione di ricognizione costiera notturna per la repressione dei traffici illeciti, coordinata dal comando dell’aeroporto di Elmas. L’elicottero operava in stretta collaborazione con l’imbarcazione guardacoste G63 Colombina, mantenendo comunicazioni radio costanti durante tutta l’operazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuove speranze di risolvere il mistero della “Ustica sarda”: riemergono rottami, sono del “Volpe 132”?

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