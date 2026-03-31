Un nuovo ceppo del virus SARS-CoV-2, chiamato variante Cicada, sta attirando l'attenzione. Il virologo ha spiegato che questa variante tende a scappare in parte dalla protezione dei vaccini, ma non provoca forme più severe della malattia. Ha inoltre aggiunto che il virus continuerà a essere presente nel tempo, diventando una presenza costante.

«I l virus SARS-CoV-2 resterà con noi per anni, è diventato endemico». A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, commentando l’arrivo di una nuova variante che torna a far parlare di Covid. Si chiama Cicada ed è una sottovariante di Omicron (BA.3.2). Sta circolando negli Stati Uniti e viene osservata con attenzione dagli esperti, soprattutto per una caratteristica: la sua capacità di sfuggire, almeno in parte, alla risposta immunitaria. Covid 19 e vaccini: le bufale più diffuse X Una variante con molte mutazioni. Cicada non è del tutto nuova: è stata individuata per la prima volta alla fine del 2024, ma nel 2026 si è diffusa in più Paesi. La sua particolarità è il numero elevato di mutazioni nella proteina Spike, quella che il virus utilizza per entrare nelle cellule e che rappresenta anche il bersaglio dei vaccini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nuova variante Covid Cicada, Pregliasco: «È più sfuggente ai vaccini, ma non più grave»

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