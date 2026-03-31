È stato avviato a Gragnano un progetto per la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata a media tensione. L'intervento, che coinvolge le infrastrutture locali, mira a migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico. La realizzazione di questa rete rappresenta un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra le istituzioni del territorio.

«Esprimo soddisfazione per l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova linea interrata a media tensione a Gragnano, un intervento importante e atteso dal territorio, che va nella direzione di migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico per cittadini e imprese». Così il consigliere regionale Lodovico Albasi commenta l’avvio del cantiere per la nuova infrastruttura da circa 7 chilometri, dal valore di oltre 1,2 milioni di euro, destinata a collegare la cabina primaria di Rottofreno alla rete di distribuzione elettrica del paese. «Nei mesi scorsi – ricorda Albasi – avevo presentato un atto in Assemblea legislativa segnalando, tra gli altri, proprio il caso di Gragnano, dove si registravano frequenti micro interruzioni della fornitura elettrica, con disagi significativi per famiglie e attività economiche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Nuova rete elettrica a Gragnano, Albasi: «Risultato concreto della collaborazione istituzionale»

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